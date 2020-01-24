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Двое суток не ел и не пил: в Павлодарской области спасли дальнобойщика из Шымкента
24 Января 2020 19:35
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция в Павлодарской области спасла 52-летнего водителя грузовика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«22 января автотранспорт сломался. Из-за ухудшения погодных условий, плохой видимости я остался один на трассе: ни одной автомашины, ни людей, - рассказал водитель КамАЗа Ермек Кузербаев. - Еда и вода закончились уже вечером, топливо подходило к концу; я уже мысленно попрощался с родными: думал, останусь здесь в снегу. Видимость была нулевая, за один метр ничего не видно».
52-летний Ермек Кузербаев выехал на своем грузовике из города Шымкент в Павлодар утром 21 января, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
«24 января, около 14.00, при патрулировании трассы Павлодар – Кызылорда, на 240-м километре, не доезжая до Караганды, заметили стоящий на обочине КамАЗ, - рассказал старший инспектор службы роты патрульной полиции майор Арман Гиноятов. - Мы с напарником, старшим лейтенантом Толеутаем Кудайбергеновым, подъехали, постучали в окно. Вышел мужчина, представился Ермеком из Шымкента; он так обрадовался, когда нас увидел».
Полицейским мужчина рассказал, что его КамАЗ сломался два дня назад и что он уже двое суток ничего не ел и не пил.
«Мы с напарником проехали в ближайший поселок Степной, закупили воды и продуктов, - добавил Толеутай Кудайбергенов. - Приехали, накормили его, потом уже проехали в поселок Шидерты, где закупили необходимые запчасти; по приезде помогли отремонтировать КамАЗ, удостоверились, что всё в порядке. Дали в дорогу еще воды и продуктов, и около 17.00 Ермек, поблагодарив нас, продолжил свой путь; позже мы созвонились с ним, чтобы выяснить, доехал ли он до пункта назначения».
Фото и видео пресс-службы ДП Павлодарской области
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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