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Двое суток искали ушедших из дома девочек-подростков в Павлодаре

16 Октября 2019 10:45
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Двое суток искали ушедших из дома девочек-подростков в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Две 14- и 15-летние девочки в Павлодаре уже не в первый раз самовольно уходят из дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 октября в полицию Павлодарской области обратились законные представители несовершеннолетних Елизаветы Данилюк, 2004 года рождения, и Александры Поповой, 2005 года рождения, о содействии в розыске детей, которые самовольно ушли из дома 13 октября в вечернее время и не вернулись», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - 15 октября около 20:00 оперуполномоченными северного отдела полиции обе несовершеннолетние были найдены во дворе дома».

Чтобы найти без вести пропавших девочек, были составлены ориентировки, с которыми был ознакомлен весь гарнизон Павлодарской области, отметили в полиции. Поисками несовершеннолетних занимались как оперативные работники, инспектора по делам несовершеннолетних, так и волонтёры.

«После проведённой профилактической беседы несовершеннолетние переданы родителям. Стоит отметить, что обе несовершеннолетние ранее уже имели неоднократные самовольные уходы из дома, за что и состоят на контроле полицейских», - подчеркнули в правоохранительных органах.

С начала текущего года в розыске находились 58 человек, 5 из которых несовершеннолетние. Не найденными остаются 8 человек, 1 из которых несовершеннолетняя. Поиски ненайденных продолжаются, рассказали в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК, Общество,
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Антон Гагарин

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