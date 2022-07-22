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Двое суток ареста получил оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика в Костанае
22 Июля 2022 16:51

Двое суток ареста получил оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Дебошира привлекли в административной ответственности в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 июля 2022 года в 03:00 часов в районе Костанайского городского пляжа гражданин М. оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при составлении протокола об административном правонарушении и на замечания сотрудников полиции о прекращении своих противоправных действий не реагировал. Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 июля 2022 года М. признан виновным по части первой статьи 667 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на двое суток», - сообщили в пресс-службе Костанайского облсуда.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что оскорбившего полицейских героя Tik-Tok-ролика задержали в Костанае.


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Автор:
Корреспондент
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