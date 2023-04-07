Двое суток ареста получил нелегальный таксист в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое суток ареста получил нелегальный таксист, предлагавший свои услуги в аэропорту Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе патрулирования сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту столицы в терминале №1 выявлен 37-летний астанчанин, который при выходе с аэропорта назойливо приставал к людям, предлагая услуги такси, на замечания стражей порядка не реагировал. Кроме того, при доставлении в комнату полиции мужчина не подчинялся законным требованиям полицейских.

В отношении него были составлены административные протокола по ч. 1 ст. 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах» и ч. 1 ст. 667 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа».

Решением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны правонарушитель арестован на двое суток.

С начала года транспортными полицейскими на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 778 лиц, из них 220 – нелегальные таксисты.