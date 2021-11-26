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    14:41, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В совершении ряда преступлений подозреваются гражданине Н. и К. Обоим фигурантам по 20 лет. «Установлено, что они в корыстных целях создали фейковый аккаунт в Instagram и выкладывали фото чужих объявлений, при этом указывали более низкую цену на товар. Переговоры с клиентами вели только в соцсети и убеждали в чистоте своих намерений. Предлагали перечислить оплату на банковский счет. Когда же потерпевшие отправляли деньги, они тут же меняли название аккаунта и блокировали их. На данный момент с заявлением в полицию обратилось 4 человека», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    Уроженцы Кызылординской и Актюбинской областей ранее проблем с законом не имели. Сейчас «предприниматели» водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст. 190 УК РК. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям: количество потерпевших может быть гораздо больше.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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