Двое студентов остались живы после схватки с медведем гризли в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Четверо борцов колледжа остались живы после встречи с медведем гризли в штате Вайоминг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Брейден Лоури, Кенделл Каммингс, Август Харрисон и Оррин Джексон, студенты и товарищи по команде борцов в Северо-Западном колледже в Пауэлле штата Вайоминг, в субботу в национальном лесу Шошонов искали упавшие оленьи рога, когда внезапно Лоури и Каммингс наткнулись на медведя гризли.

Животное выбежало из-за деревьев и первым атаковало Лоури, который только успел крикнуть «Медведь! Медведь!», пытаясь защищать свою голову и просто выжить.

Каммингс пытался помочь своему товарищу по команде, крича на медведя, хватая его и нанося удары, пока животное не набросилось на него.

Гризли повалил Каммингса на землю и мордой прижал его к деревьям. Парень рукой защищался от пасти зверя, не давая приблизиться зубам к своей шее.

В конце концов Каммингс и Лоури смогли сбежать и воссоединиться со своими другими товарищами по команде, чтобы вызвать помощь.

Каммингс был доставлен по воздуху в клинику Биллингса в Коди штата Вайоминг, где ему сделали 60 швов на голове. Лоури был доставлен в ту же больницу на машине скорой помощи и лечился от сложного перелома левой руки.

Департамент охоты и рыболовства Вайоминга заявил, что расследование инцидента продолжается и в настоящее время осуществляется процесс сбора дополнительных сведений.

















Фото: abcnews.go.com