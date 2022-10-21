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    21:44, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Двое студентов остались живы после схватки с медведем гризли в США

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Четверо борцов колледжа остались живы после встречи с медведем гризли в штате Вайоминг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Брейден Лоури, Кенделл Каммингс, Август Харрисон и Оррин Джексон, студенты и товарищи по команде борцов в Северо-Западном колледже в Пауэлле штата Вайоминг, в субботу в национальном лесу Шошонов искали упавшие оленьи рога, когда внезапно Лоури и Каммингс наткнулись на медведя гризли.

    Животное выбежало из-за деревьев и первым атаковало Лоури, который только успел крикнуть «Медведь! Медведь!», пытаясь защищать свою голову и просто выжить.

    Каммингс пытался помочь своему товарищу по команде, крича на медведя, хватая его и нанося удары, пока животное не набросилось на него.

    Гризли повалил Каммингса на землю и мордой прижал его к деревьям. Парень рукой защищался от пасти зверя, не давая приблизиться зубам к своей шее.

    В конце концов Каммингс и Лоури смогли сбежать и воссоединиться со своими другими товарищами по команде, чтобы вызвать помощь.

    Каммингс был доставлен по воздуху в клинику Биллингса в Коди штата Вайоминг, где ему сделали 60 швов на голове. Лоури был доставлен в ту же больницу на машине скорой помощи и лечился от сложного перелома левой руки.

    Департамент охоты и рыболовства Вайоминга заявил, что расследование инцидента продолжается и в настоящее время осуществляется процесс сбора дополнительных сведений.






    Фото: abcnews.go.com


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