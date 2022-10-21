Двое студентов остались живы после схватки с медведем гризли в США
Брейден Лоури, Кенделл Каммингс, Август Харрисон и Оррин Джексон, студенты и товарищи по команде борцов в Северо-Западном колледже в Пауэлле штата Вайоминг, в субботу в национальном лесу Шошонов искали упавшие оленьи рога, когда внезапно Лоури и Каммингс наткнулись на медведя гризли.
Животное выбежало из-за деревьев и первым атаковало Лоури, который только успел крикнуть «Медведь! Медведь!», пытаясь защищать свою голову и просто выжить.
Каммингс пытался помочь своему товарищу по команде, крича на медведя, хватая его и нанося удары, пока животное не набросилось на него.
Гризли повалил Каммингса на землю и мордой прижал его к деревьям. Парень рукой защищался от пасти зверя, не давая приблизиться зубам к своей шее.
В конце концов Каммингс и Лоури смогли сбежать и воссоединиться со своими другими товарищами по команде, чтобы вызвать помощь.
Каммингс был доставлен по воздуху в клинику Биллингса в Коди штата Вайоминг, где ему сделали 60 швов на голове. Лоури был доставлен в ту же больницу на машине скорой помощи и лечился от сложного перелома левой руки.
Департамент охоты и рыболовства Вайоминга заявил, что расследование инцидента продолжается и в настоящее время осуществляется процесс сбора дополнительных сведений.
Фото: abcnews.go.com