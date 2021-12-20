Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В открытом республиканском чемпионате по дзюдо, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, принимали участие спортивные клубы из Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей и города Нур-Султан. Всего 16 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
Сотрудник Департамента полиции на транспорте МВД РК Максут Куанов стал победителем соревнования, одержав победу в весовой категории +100 кг в возрастной группе до 40 лет. М.Куанов работает старшим оперуполномоченным ДПТ, несет службу в органах внутренних дел с 2004 года.
Также он является мастером спорта по рукопашному бою, қазақша курес и самбо, победитель не малых спортивных турниров. Он также является многодетным отцом 5-х детей.
Обладатель «бронзы» чемпионата в весовой категории до 90 кг 31-летний Аскар Жумабеков в настоящее время работает заместителем начальника Линейного отдела полиции в аэропорту г. Нур-Султан.
Аскар кандидат в мастера спорта по самбо. Женат, вместе с супругой воспитывают 2-х дочерей.
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