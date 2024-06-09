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    19:00, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Двое школьников погибли в ДТП близ Актау

    Двое школьников погибли в ДТП близ Актау
    Фото: lada.kz

    Трагедия, которая унесла жизни двух детей, произошла на 21 километре у села Акшукур близ Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

    По данным пресс-службы Мангистауской областной детской больницы, в автомобиле на момент происшествия находились четыре школьника. В результате аварии погибли двое - 2008 и 2009 годов рождения.

    Выжившим понадобилась медицинская помощь: один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй же в госпитализации не нуждался и был отправлен домой.

    По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело.

    - Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в областном департаменте полиции.

    Теги:
    ДТП Регионы Актау Происшествия Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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