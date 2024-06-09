Двое школьников погибли в ДТП близ Актау

Трагедия, которая унесла жизни двух детей, произошла на 21 километре у села Акшукур близ Актау, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской областной детской больницы, в автомобиле на момент происшествия находились четыре школьника. В результате аварии погибли двое - 2008 и 2009 годов рождения.

Выжившим понадобилась медицинская помощь: один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй же в госпитализации не нуждался и был отправлен домой.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело.