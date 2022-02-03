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Двое сельчан задержаны по подозрению в лжетерроризме в Костанайской области

3 Февраля 2022 19:30
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Двое сельчан задержаны по подозрению в лжетерроризме в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Два анонимных сообщения о заведомо ложных актах терроризма поступили в полицию Житикаринского и Сарыкольского районов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, 31 января 2022 года в дежурную часть отдела полиции Житикаринского района неизвестный мужчина сообщил о возможном теракте на одной из детских площадок города.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 53-летний ранее неоднократно судимый, житель города Житикара, который находился в состоянии алкогольного опьянения», - прокомментировали в департаменте.

Аналогичный факт произошел в ночь на 1 февраля текущего года в Сарыкольском районе.

«Неизвестный сообщил на пульт «102» отдела полиции о заложенной бомбе в одном из жилых домов районного центра. По результатам проведенных мероприятий задержан 19-летний житель села Сарыколь, ранее осужденный за аналогичное преступление. Он также находился в алкогольном опьянении и сообщил о заложенном взрывном устройстве в шутку»,- пояснили в полиции.

В ведомстве отмечают, что в обоих случаях были задействованы экстренные службы полиции, ЧС и скорой медицинской помощи.

Специалистами производился осмотр зданий и территорий, указанных лжетеррористами. По результатам осмотра взрывных устройств обнаружено не было.

«По данным фактам полицией начато расследование по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет»,- подытожили в департаменте полиции.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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