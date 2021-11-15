Двое рыбаков провалились под лед на Бухтарминском водохранилище

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Бухтарминском водохранилище двое рыбаков провалились под лед, один из них утонул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Трагедия произошла 14 ноября в 16 часов 22 минуты в Курчумском районе

Мужчина, 1974 года рождения, успел выбраться, второй 1971 года рождения, не смог спастись. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС извлекли из воды тело утонувшего рыбака.

Рыболовы, вышли на лед, не надев спасательные жилеты.

В Восточном Казахстане с начала года утонуло уже 4 человека проигнорировавшие меры безопасности при рыбной ловле.

ДЧС ВКО напоминает также меры предосторожности при выходе на лед:

- каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть укреплен груз, а на другом устроена петля; нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться в случае проваливания в воду;

- особенно опасно заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде - в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и порог чувствительности, что может привести к проваливанию под лед и обморожению;

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места; в случае потрескивания следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112.