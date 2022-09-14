Двое рудничан пытались похитить высоковольтную опору

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Рудном с поличным задержаны двое мужчин, которые пытались похитить металлическую опору, но не довели свой преступный умысел до конца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники охраны задержали подозреваемых в краже высоковольтной опоры.

«В городе Рудном мужчины в возрасте 31 и 33 лет проникли на территорию хозяйства одного из предприятий. Местные жители с помощью газопламенной аппаратуры срезали металлическую высоковольтную опору. При совершении кражи они были задержаны сотрудниками пультовой охраны», - сообщил начальник отдела по контролю охранной деятельности департамента полиции Костанайской области полковник полиции Абзал Болатов.

Вес металлолома составил 750 килограммов. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».