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вчера 20:56
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вчера 16:45
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Двое россиян задержаны по обвинению в создании финансовой пирамиды в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе по обвинению в создании финансовой пирамиды, известной среди актюбинцев под названием «Голд», задержаны ее руководители - двое граждан России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
«В отношении компании «Голд» проводится досудебное расследование. Руководители этой компании, двое граждан Российской Федерации, задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренной статьей 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». В отношении них избрана мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца. В офисе компании проведен обыск, в ходе которого изъята документация и компьютерная техника», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Департамент полиции призывает граждан не верить недостоверным сведениям распространяемым в социальных сетях и мессенджерах Whatsapp.
По всем интересующим вопросам можно обратиться в ДП Актюбинской области по адресу ул. Бр. Жубановых 271/1 или по телефонам 729-052, 936-420.
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