Двое россиян и 14 граждан Кыргызстана погибли в ДТП в Ульяновской области РФ

НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области стали 14 граждан Кыргызстана и двое россиян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Кыргызстана и двое – россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана», - сказал собеседник агентства.

МИД Кыргызстана подтвердил гибель 14 граждан в ДТП.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что консульские сотрудники посольства Кыргыстана в РФ выехали на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи. Установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила о том, что по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.