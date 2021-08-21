Двое рабочих упали с высоты в Павлодарской области

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе госпитализированы после падения 47-летний штабельщик металла и сварщик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«20 августа, в 13.50, в больницу города Экибастуза с травмами госпитализирован 47-летний мужчина. Установлено, что мужчина работает штабельщиком металла на одном из ТОО. Находясь на рабочем месте, упал с металлического контейнера», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, похожий случай произошёл в этот же день. В 17.00 часов в больницу города Экибастуза с травмами доставлен 30-летний мужчина.

«Полицией установлено, что мужчина работает сварщиком на одном из ТОО, где при проведении сварочных работ упал с агрегата», - отметили в пресс-службе.