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Двое рабочих упали с высоты в Павлодарской области
21 Августа 2021 14:16
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ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе госпитализированы после падения 47-летний штабельщик металла и сварщик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«20 августа, в 13.50, в больницу города Экибастуза с травмами госпитализирован 47-летний мужчина. Установлено, что мужчина работает штабельщиком металла на одном из ТОО. Находясь на рабочем месте, упал с металлического контейнера», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данным стражей порядка, похожий случай произошёл в этот же день. В 17.00 часов в больницу города Экибастуза с травмами доставлен 30-летний мужчина.
«Полицией установлено, что мужчина работает сварщиком на одном из ТОО, где при проведении сварочных работ упал с агрегата», - отметили в пресс-службе.
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