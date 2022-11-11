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    17:04, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Двое рабочих упали с высоты 14 этажа в Астане: один скончался

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября в полицию Астаны поступило сообщение о том, что рабочие упали с верхнего этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ходе выяснения обстоятельств установлено, что двое рабочих, находясь на строительной люльке на 14-м этаже ЖК, сорвались на землю.

    От полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали.

    По факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Астана
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