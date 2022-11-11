Двое рабочих упали с высоты 14 этажа в Астане: один скончался

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября в полицию Астаны поступило сообщение о том, что рабочие упали с верхнего этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что двое рабочих, находясь на строительной люльке на 14-м этаже ЖК, сорвались на землю.

От полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали.

По факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.