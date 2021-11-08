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Двое рабочих скончались на предприятии в Усть-Каменогорске

8 Ноября 2021 17:48
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Двое рабочих скончались на предприятии в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Двое рабочих погибли на предприятии в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции ВКО, 5 ноября на одном из предприятий Усть-Каменогорска скончались двое рабочих.

«Иртышским отделом полиции городского управления полиции начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. На сегодняшний день назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовного Кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - прокомментировали в ведомстве.

Погибшие двое рабочих – мужчины 20 и 28 лет. В настоящее время выясняется причина их смерти.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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