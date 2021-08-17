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Двое рабочих отравились ядовитыми парами в техколодце в Костанае

17 Августа 2021 15:55
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Двое рабочих отравились ядовитыми парами в техколодце в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Двоих работников, отравившихся ядовитыми парами, вытащили из технического колодца в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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Как сообщили в ведомстве, 16 августа в 22:41 в дежурную часть оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области поступил звонок от гражданина, который стал очевидцем чрезвычайного происшествия.

«На открытой территории одного из торговых предприятий Костаная были обнаружены в бессознательном состоянии двое рабочих 1990 и 1991 годов рождения в канализационном очистительном колодце. При попытке прочистить септик пострадавшие чуть было не стали жертвами ядовитых испарений», - прокомментировали в ДЧС.

Через 8 минут, в 22:49, спасатели прибыли со всем оборудованием к месту происшествия и, надев дыхательные аппараты, с помощью страховочной веревки спустились в колодец. На глубине двух-трех метров находились мужчины, которых подняли на поверхность.

«Состояние после отравления аммиаком и сероводородом у пострадавших было весьма тяжелым. Одному из них спасатели оказали первую доврачебную помощь, далее оба были переданы в руки медикам. На данный момент пострадавшие находятся в больнице, состояние удовлетворительное»,- подытожили в ведомстве.


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#Костанайская область   #Происшествия  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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