Двое рабочих отравились парами в канализационном колодце в Акмолинской области

Инцидент подтвердили в акимате Есильского района Акмолинской области. Как пояснили в ведомстве, оба пострадавших — сотрудники ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз», однако работу в канализационном люке они выполняли вовсе не на участке, принадлежавшем предприятию.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, состояние пострадавших стабильное.

— В терапии Есильской районной больницы 34-летний пациент находится с диагнозом «Токсическое воздействие газов, дымов и паров». В палате интенсивной терапии находится пациент, 2003 года рождения, также с аналогичным диагнозом. Мужчина в сознании. Состояние обоих пациентов стабильное, — пояснили в ведомстве.

Между тем, по данным пресс-службы департамента полиции региона, по данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

