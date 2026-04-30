    Двое рабочих отравились парами в канализационном колодце в Акмолинской области

    По факту произошедшего акмолинские полицейские проводят досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канализационный колодец, рабочие
    Фото: freepik

    Инцидент подтвердили в акимате Есильского района Акмолинской области. Как пояснили в ведомстве, оба пострадавших — сотрудники ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз», однако работу в канализационном люке они выполняли вовсе не на участке, принадлежавшем предприятию.

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, состояние пострадавших стабильное.

    — В терапии Есильской районной больницы 34-летний пациент находится с диагнозом «Токсическое воздействие газов, дымов и паров». В палате интенсивной терапии находится пациент, 2003 года рождения, также с аналогичным диагнозом. Мужчина в сознании. Состояние обоих пациентов стабильное, — пояснили в ведомстве.

    Между тем, по данным пресс-службы департамента полиции региона, по данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

    Оксана Матасова
    Автор