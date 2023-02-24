Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два человека, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспас» в Западно-Казахстанской области, госпитализированы, передает МИА «Казинформ».

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосыновой, пострадавшие - мужчины 1961 и 1987 годов рождения.

«По предварительной информации, оба получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Оба находятся в нейрохирургическом отделении городской многопрофильной больницы. Их состояние стабильное», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» Айнагуль Сакпосынова.

Сегодня в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». На борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл». В результате происшествия погибли 4 сотрудника «Казавиаспаса», еще два человека пострадали.

По факту авиационного происшествия начато досудебное расследование.