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Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Февраля 2023, 01:19
Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два человека, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспас» в Западно-Казахстанской области, госпитализированы, передает МИА «Казинформ».

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосыновой, пострадавшие - мужчины 1961 и 1987 годов рождения.

«По предварительной информации, оба получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Оба находятся в нейрохирургическом отделении городской многопрофильной больницы. Их состояние стабильное», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» Айнагуль Сакпосынова.

Сегодня в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». На борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл». В результате происшествия погибли 4 сотрудника «Казавиаспаса», еще два человека пострадали.

По факту авиационного происшествия начато досудебное расследование.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС  
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