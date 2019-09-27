Двое пострадавших в Арыси саперов выписаны из госпиталя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двоих военнослужащих, которые пострадали в ходе ликвидации ЧС в Арыси 21 сентября, выписали из Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в городе Алматы в свои воинские части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства страны.

Как объяснили в медицинском учреждении, пациенты прошли военно-врачебную комиссию, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Выписанные военнослужащие до момента полного восстановления освобождены от исполнения обязанностей воинской службы.

Остальные 8 военнослужащих в настоящее время остаются в военном госпитале Алматы. Военные врачи оценивают их состояние как стабильное и продолжают лечение. По словам начальника Военно-клинического госпиталя полковника медицинской службы Самата Сарсенбаева, проведены необходимые инструментальные лабораторно-диагностические обследования, плановое лечение продолжается.

Напомним, 21 сентября 2019 года группа выполняла плановые подрывные работы на территории специально оборудованного полигона в 60 км от города Арыси в соответствии с инструкциями и рекомендациями зарубежных экспертов. Во время работ на дне взрывной ямы произошла детонация запала ручной гранаты, пострадали 10 саперов. Основной частью повреждений военнослужащих были секучие ранения кожи и мягкой ткани мелкими осколками (1-2 мм).

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.