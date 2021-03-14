РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:51, 13 Март 2021 | GMT +6

    Двое пострадавших при падении самолета в Алматы находятся в реанимации

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пострадавших при падении самолета близ аэропорта Алматы доставили в городскую клиническую больницу №4 в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Оба находятся в реанимации.

    Ранее сообщалось, что их доставили в Илийскую районную больницу.

    Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

    Погибли четыре человека.

    Теги:
    Здравоохранение МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Общество Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!