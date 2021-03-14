Двое пострадавших при падении самолета в Алматы находятся в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пострадавших при падении самолета близ аэропорта Алматы доставили в городскую клиническую больницу №4 в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Оба находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что их доставили в Илийскую районную больницу.

Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Погибли четыре человека.