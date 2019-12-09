Двое полярников прошли 1800 км пешком по льдам Арктики

АРКТИКА. ВВС - КАЗИНФОРМ - Экспедиция через Северный полюс норвежца Борге Усланда и уроженца ЮАР Майка Хорна завершилась благополучно. У полярников заканчивалась еда, но помогло подкрепление из Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Поход начался в конце сентября. Всего исследователи прошли около 1,800 км по льду в условиях полярной ночи. Одной из целей экспедиции был сбор информации о таянии льдов Арктики. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением.

Поход должен был завершиться в середине ноября, но из-за скачков температуры и дрейфующего льда Усланд и Хорн отстали от графика.

Еще в пятницу у пары должна была закончиться еда, но к ним подоспели норвежские исследователи Бенгт Ротмо и Александр Гамме. Вместе они добрались до исследовательского судна «Ланс». На борту «Ланса» Хорн и Усланд выйдут из льдов Арктики и пересядут на другое судно, «Пангею», на котором достигнут берегов Шпицбергена.

Норвежская экспедиция вышла на встречу Хорну и Усланду во вторник. Организатор похода Ларс Эббесен держал связь с обеими группами по спутниковой связи. В пятницу он рассказал Би-би-си, что Хорн и Усланд отказались от эвакуации на вертолете, но согласились встретиться с норвежцами. У пары заканчивалось продовольствие, а ветер усиливался. Если бы ураган отрезал их от внешнего мира, они остались бы обречены на голод.

Усланд и Хорн начали путь по льду 23 сентября. Они неделями шли в кромешной тьме, в условиях полярной ночи. Их путь осложняли резкие скачки температуры воздуха, которая колебалась от -40°C до +2°C. Исследователи считают, что виной тому глобальное потепление.

Дрейфующие льдины порой отбрасывали путешественников назад, удлиняя поход. Местами лед был тоньше обычного. Один раз Хорн упал в ледяную воду и заработал обморожение кистей рук и носа. Оба исследователя, по словам Хорна, сильно похудели и очень устали за время путешествия.

Усланду - 57 лет, Хорну - 53. В 2006 году они стали первыми людьми, достигшими Северного Полюса зимой, без механического транспорта и даже собак.

Фото: AFP