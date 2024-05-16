Двое полицейских получили ранения при взрыве гранаты в Конаеве

Двое полицейских пострадали при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передает агентство Kazinform.

Ранее в соцсетях распространили сообщение о том, что «возле города Конаев сотрудники ДП Алматинской области проводили учения, один из сотрудников неожиданно бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР».

В департаменте полиции региона прокомментировали сообщение.