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    23:45, 15 Май 2024 | GMT +6

    Двое полицейских получили ранения при взрыве гранаты в Конаеве

    граната
    Фото: департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области

    Двое полицейских пострадали при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    Ранее в соцсетях распространили сообщение о том, что «возле города Конаев сотрудники ДП Алматинской области проводили учения, один из сотрудников неожиданно бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР».

    В департаменте полиции региона прокомментировали сообщение.

    - Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. Один из пострадавших госпитализирован в городскую больницу, - сообщили в ДП.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Алматинская область Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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