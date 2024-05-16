23:45, 15 Май 2024 | GMT +6
Двое полицейских получили ранения при взрыве гранаты в Конаеве
Двое полицейских пострадали при взрыве гранаты во время учений в Алматинской области, передает агентство Kazinform.
Ранее в соцсетях распространили сообщение о том, что «возле города Конаев сотрудники ДП Алматинской области проводили учения, один из сотрудников неожиданно бросил гранату, в результате чего в больницу попали двое сотрудников СОБР».
В департаменте полиции региона прокомментировали сообщение.
- Во время тренировочных занятий на учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. Один из пострадавших госпитализирован в городскую больницу, - сообщили в ДП.