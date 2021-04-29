Двое погибли в результате стрельбы в Уотертауне, подозреваемый мертв

УОТЕРТАУН. КАЗИНФОРМ - Двое человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в здании агентства недвижимости BridgeView Real Estate Services в Уотертауне, сообщила полиция штата Нью-Йорк. 55-летний агент по недвижимости Барри Стюарт обвиняется в убийстве двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Daily News.

Полиция штата и департамент полиции города Уотертаун установили личности двух жертв, погибших в результате перестрелки. Это 50-летняя Максин Куигг, с острова Уэлсли в округе Джефферсон, штат Нью-Йорк, и Теренс О'Брайен, из Блэк-Ривер, Нью-Йорк. У него была семья и двое детей. Обе жертвы работали в агентстве недвижимости Bridgeview, где и произошла стрельба.

Полиция штата Нью-Йорк подтвердила, что подозреваемый Барри Стюарт скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

Его смерть констатировали в больнице.