РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Двое погибли в результате стрельбы в Уотертауне, подозреваемый мертв

    None
    None
    УОТЕРТАУН. КАЗИНФОРМ - Двое человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в здании агентства недвижимости BridgeView Real Estate Services в Уотертауне, сообщила полиция штата Нью-Йорк. 55-летний агент по недвижимости Барри Стюарт обвиняется в убийстве двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Daily News.

    Полиция штата и департамент полиции города Уотертаун установили личности двух жертв, погибших в результате перестрелки. Это 50-летняя Максин Куигг, с острова Уэлсли в округе Джефферсон, штат Нью-Йорк, и Теренс О'Брайен, из Блэк-Ривер, Нью-Йорк. У него была семья и двое детей. Обе жертвы работали в агентстве недвижимости Bridgeview, где и произошла стрельба.

    Полиция штата Нью-Йорк подтвердила, что подозреваемый Барри Стюарт скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

    Его смерть констатировали в больнице.


    Теги:
    Происшествия Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!