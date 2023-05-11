Двое погибли в результате стрельбы на территории завода Mercedes-Benz в Германии

ЗИНДЕЛЬФИНГЕН. КАЗИНФОРМ - По данным полиции, два человека погибли в результате стрельбы на территории завода Mercedes-Benz в Зиндельфингене на юго-западе Германии. На заводе работает около 35 000 человек. 53-летний мужчина вошел в производственный цех завода в Зиндельфингене и открыл огонь, затрелив двух мужчин. Им было по 44 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Один из пострадавших скончался на месте, второй скончался позже в больнице. Сотрудники службы безопасности завода задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. При задержании подозреваемый не оказал сопротивления. Сообщников у него не было, проинформировали в полиции. Инцидент произошел около 07:45 по местному времени.

«Мы глубоко потрясены и опечалены трагическими новостями. Наши мысли с пострадавшими, и их семьями», - говорится в заявлении Mercedes-Benz.

По данным полиции, опасности для населения не было.

В Германии действуют одни из самых строгих законов об оружии в Европе, и власти заявляют, что планируют ужесточить их еще больше.

В марте в результате стрельбы в зале собраний Свидетелей Иеговы в Гамбурге погибли семь человек, в том числе еще не родившейся ребенок.

Действующие законы требуют, чтобы любой человек в возрасте до 25 лет прошел обследование у психолога, прежде чем получить лицензию на оружие.

По данным Национального реестра огнестрельного оружия, в 2021 году в Германии насчитывалось около миллиона частных владельцев оружия.