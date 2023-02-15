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Двое погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

15 Февраля 2023, 19:55
Двое погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15 февраля на 72 км трассы Атырау-Индер столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Lada Grantа, два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате водитель Lada, 1997 г. р., погиб на месте происшествия. Пассажир, 1962 г. р., скончался в больнице.

Водитель и трое пассажиров Toyota с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. После удара загорелся Toyota, пострадавших от пожара нет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

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Фото: polisia.kz

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