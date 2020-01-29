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Двое погибли и трое травмированы в ДТП в Алматинской области

29 Января 2020 20:15
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Двое погибли и трое травмированы в ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Две женщины скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Дорожная авария произошла на 4 км трассы «Ушарал-Достык» с участием автомашин «Nissan X-trail» и «МАЗ-54322».

В результате ДТП скончались две женщины, находившиеся в салоне кроссовера в качестве пассажиров. Сам водитель и еще два пассажира госпитализированы в больницу г.Ушарала.

«По предварительной версии, столкновение автомашин произошло в условиях гололеда, когда один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование по факту взято в производство дознавателей областного Следственного управления.


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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП,
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Автор:

Хасан Еспанов

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