Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск

15 Января 2023, 07:30

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На месте столкновения на трассе погибли водитель и пассажир одного из автомобилей, а трое детей, водитель второго авто с двумя взрослыми пассажирами госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как отметили в департаменте полиции Абайской области, 14 января в 13:30 на 111/87 км трассы Семей-Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение двух транспортных средств марки «ВАЗ 21102» и Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля марки «ВАЗ 21102» от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне автомобиля «ВАЗ 21102» также находились трое несовершеннолетних пассажиров.

В настоящее время трое несовершеннолетних пассажиров, водитель с двумя пассажирами автомобиля марки Toyota Camry доставлены в ближайшую больницу.

По делу назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.