15:40, 20 Май 2024 | GMT +6
Двое погибли и 10 человек получили ранения в результате нападения в школе на востоке Китая
Двое человек погибли и десять получили ранения в результате нападения в начальной школе города Гуйси провинции Цзянси на востоке Китая в понедельник, сообщили местные власти, передает собственный корреспондент Kazinform.
В результате ЧП шесть из десяти раненых получили легкие ранения при попытке избежать нападения, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление городского управления общественной безопасности.
Подозреваемой оказалась 45-летняя женщина по фамилии Пань, которая уже задержана.
Ведется дальнейшее расследование инцидента.
Ранее сообщалось о пяти раненых в результате этого нападения.