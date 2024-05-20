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    15:40, 20 Май 2024 | GMT +6

    Двое погибли и 10 человек получили ранения в результате нападения в школе на востоке Китая

    полиция
    Фото: pixabay.com

    Двое человек погибли и десять получили ранения в результате нападения в начальной школе города Гуйси провинции Цзянси на востоке Китая в понедельник, сообщили местные власти, передает собственный корреспондент Kazinform. 

    В результате ЧП шесть из десяти раненых получили легкие ранения при попытке избежать нападения, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление городского управления общественной безопасности.

    Подозреваемой оказалась 45-летняя женщина по фамилии Пань, которая уже задержана.

    Ведется дальнейшее расследование инцидента.

    Ранее сообщалось о пяти раненых в результате этого нападения.

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости Нападение школа
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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