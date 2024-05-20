Двое погибли и 10 человек получили ранения в результате нападения в школе на востоке Китая

Двое человек погибли и десять получили ранения в результате нападения в начальной школе города Гуйси провинции Цзянси на востоке Китая в понедельник, сообщили местные власти, передает собственный корреспондент Kazinform.

В результате ЧП шесть из десяти раненых получили легкие ранения при попытке избежать нападения, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление городского управления общественной безопасности.

Подозреваемой оказалась 45-летняя женщина по фамилии Пань, которая уже задержана.

Ведется дальнейшее расследование инцидента.

Ранее сообщалось о пяти раненых в результате этого нападения.