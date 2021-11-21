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Двое погибли и четверо травмированы в ДТП в Костанайской области

21 Ноября 2021 15:00
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Двое погибли и четверо травмированы в ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водитель и пассажир скончались на месте ДТП на автодороге Рудный-Костанай, еще 4 человека госпитализированы в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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21 ноября около 05.30 часов на автодороге Рудный-Костанай, 29-летний водитель, управляя автомобилем «BMW» в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки «Audi», под управлением 31-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель и один пассажир «BMW» с различными травмами госпитализированы в больницу. Водитель и один пассажир «Audi» от полученных травм скончались на месте, ещё 2 пассажира госпитализированы в больницу.

По факту ДТП Управлением полиции г.Рудного начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 Уголовного кодекса РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания г. Рудного.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения на дорогах.

С начала года задержано 1400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по ст. 346 Уголовного кодекса за управление ТС в алкогольном опьянении будучи лишенными права управления судом.


Фото: ng.kz


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#Костанайская область   #ДТП  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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