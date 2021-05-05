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    18:10, 04 Май 2021 | GMT +6

    Двое погибли и четверо ранены в ДТП в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и четверо получили ранения в ДТП в Атырауской области, передаёт корреспондента МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло в приграничном с Российской Федерацией Курмангазинском районе Атырауской области, где столкнулись автомобили УАЗ и Lada Largus.

    В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин в возрасте 18 и 30 и лет. Еще 4 человека с травмами различной тяжести были оперативно доставлены в Курмангазинскую районную больницу.

    По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 стать 345 Уголовного Кодекса РК, предусматривающей наказание за нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более человек.


    Теги:
    Атырауская область ДТП
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