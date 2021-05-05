Двое погибли и четверо ранены в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и четверо получили ранения в ДТП в Атырауской области, передаёт корреспондента МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло в приграничном с Российской Федерацией Курмангазинском районе Атырауской области, где столкнулись автомобили УАЗ и Lada Largus.

В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин в возрасте 18 и 30 и лет. Еще 4 человека с травмами различной тяжести были оперативно доставлены в Курмангазинскую районную больницу.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 стать 345 Уголовного Кодекса РК, предусматривающей наказание за нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более человек.