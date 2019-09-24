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Двое погибли и 47 пострадали при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

24 Сентября 2019 15:23
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Двое погибли и 47 пострадали при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

КИМПХО. РЁНХАП-КАЗИНФОРМ - Два пожилых пациента погибли и еще 47 пострадали в результате пожара в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо - к западу от Сеула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Рёнхап.

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Пожар в пятиэтажном здании начался в 9:03 утра во вторник. На момент возгорания в здании находились 130 человек. Состояние шестерых из пострадавших оценивается как критическое. У всех отмечаются признаки отравления дымом. Все пациенты эвакуированы из здания.

Сообщается, что возгорание началось в бойлерной здания на четвертом этаже.

«По всей видимости, дым из котельной попал прямо в палаты пациентов и отделение интенсивной терапии, расположенных на том же этаже», - сказал представитель пожарной станции Кимпхо Вон Джун хи (Won Joon-hee).


Двое погибших пациентов находились в отделении интенсивной терапии. 47 пострадавших пациентов в настоящее время проходят лечение в 11 близлежащих больницах. Сообщается, что дом престарелых занимает третий и четвертый этажи здания.


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Ключевые слова: Происшествия, Корея,
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Автор:

Арайлым Темиргалиева

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