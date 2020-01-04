Двое погибли, 8 человек госпитализированы в результате аварии в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и 8 госпитализированы в результате аварии на трассе «Кокшетау-Атбасар», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 3 января в 18:00 на 114-м км автодороги «Кокшетау-Атбасар», в 20 км от села .Балкашино Сандыктауского района, водитель автомашины марки Hyundai Accent, 33-летний житель города Нур-Султана, двигаясь в направлении города Атбасара, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, допустила лобовое столкновение с автомашиной марки Toyota Camry под управлением 36-летнего жителя города Акколь.

«В результате ДТП водитель автомашины марки Hyundai Accent и 32-летний пассажир, жительница поселка Красная Поляна Сандыктауского района, от полученных травм скончались на месте происшествия. 8 человек госпитализированы с различными телесными повреждениями, среди них есть несовершеннолетние дети», - рассказали в полиции.

Как добавили в ведомстве, 3 января стражами порядка возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК. (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие.



