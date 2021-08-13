Двое подростков утонули в Жамбылской области

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ – Профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха, проводят спасатели областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, в селе имени Сабденова Рыскуловского района 12 августа во время купания утонули в необорудованном для купания месте два подростка 11-ти и 8-ми лет.

«До прибытия спасателей местные жители извлекли из воды тела. Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 19.00. На место выезжали трое сотрудников ДЧС и 10 сотрудников районного отдела полиции, было задействовано шесть единиц техники. Обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Департамент по ЧС Жамбылской области просит родителей более ответственно относиться к своим родительским обязанностям и научить своих детей элементарным правилам безопасности нахождения на водоемах», - рассказали в ведомстве.

По словам сотрудников ДЧС Жамбылской области, совместно с представителями местных исполнительных органов проводятся профилактические рейды, определяются опасные места для купания и отдыха. С жителями проводится разъяснительная работа по мерам безопасности на воде. По итогам проведенных мероприятий местным исполнительным органам для предупреждения населения даны рекомендации по установке на неотведенных для купания местах запрещающих знаков, билбордов и стендов.

Как отмечают спасатели, основной причиной несчастных случаев на воде является незнание гражданами правил безопасности, грубое их нарушение, ложное представление о безопасности и самонадеянность граждан, оставление малолетних детей без присмотра, а также купание в нетрезвом состоянии.

За минувший 2020 год на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей, рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области.