Двое подростков «открыли» купальный сезон и едва не погибли в области Жетысу

Несовершеннолетние решили открыть купальный сезон на реке Каратал, но едва не стали жертвами стихии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

— Спасателями ДЧС области Жетісу на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас были спасены двое несовершеннолетних, которые купаясь без сопровождения взрослых, заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернутся на берег, — сообщили в МЧС.

В ведомстве также омтетили, что 13-летние подростки были спасены и доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались.