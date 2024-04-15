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    21:40, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Двое подростков «открыли» купальный сезон и едва не погибли в области Жетысу

    МЧС РК
    Фото: кадр из видео/ МЧС РК

    Несовершеннолетние решили открыть купальный сезон на реке Каратал, но едва не стали жертвами стихии, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    — Спасателями ДЧС области Жетісу на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас были спасены двое несовершеннолетних, которые купаясь без сопровождения взрослых, заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернутся на берег, — сообщили в МЧС.

    В ведомстве также омтетили, что 13-летние подростки были спасены и доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Жетысуская область Видео Спасатели
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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