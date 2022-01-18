Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащими управления пограничного контроля «Нур-Султан» при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта, по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники.
При фильтрационных мероприятиях в мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы.
Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением «Ташкент–Нур-Султан» на паспортном контроле путем профилирования рисков был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом, который, с целью незаконного пересечения границы, намеренно изменил свои установочные данные в документе.
Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания.
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