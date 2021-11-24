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    11:52, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Двое пенсионеров утонули в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В реке Темир в Актюбинской области обнаружены тела двух пожилых мужчин, которые накануне ушли из дома в поисках пропавшего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Труп 65-летнего жителя поселка Кенкияк в реке Темир обнаружил местный житель, который сообщил в полицию. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и спасатели.

    «При опросе родственников выяснилось, что погибший направился на поиски домашнего скота с соседом. В результате поисков водолазами со дна реки, глубина которой составляет около 2,5 метров, был поднят труп 63-летнего соседа», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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