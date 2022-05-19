19 Мая 2022 01:52

Двое павлодарцев обманули казахстанцев на 15 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Двое павлодарцев обманули жителей Казахстана на 15 млн тенге через сайты «OLX» и «Колеса КЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее судимые жители Павлодара обманули более 200 казахстанцев, продавая на популярных сайтах несуществующие товары», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка региона задержали двух жителей областного центра в возрасте 24 и 27 лет.

«Предприимчивые молодые люди размещали объявления о продаже несуществующих товаров (сена, трактора, зерна, дров) на сайте «OLX», «Колёса.КЗ». При этом совершали звонки и представлялись сотрудниками банков, тем самым совершали интернет-мошенничество на всей территории Казахстана», - добавили в ведомстве.

Люди, которые захотели что-то у них купить, перечисляли предоплату, в среднем от 10 до 500 тысяч тенге. Деньги поступали на счета третьих людей, злоупотребляющих алкоголем, бездомных. После этого связь с «продавцом» прерывалась.

«Все факты внесены в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество». Фигуранты уголовного дела содержатся под стражей. Выявлено около 200 преступлений, общая сумма ущерба составляет около 15 млн тенге», - уточнили в пресс-службе ДП.

С начала 2022 года в Павлодарской области зарегистрировано 482 случая интернет-мошенничества.

«Несмотря на то, что полицейские на постоянной основе через средства массовой информации, социальные сети обращаются к гражданам быть бдительными и предупреждают о всевозможных уловках мошенников, казахстанцы продолжают «попадаться» на уловки мошенников», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.