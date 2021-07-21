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Двое пьяных мужчин избили подростка на остановке в Караганде

21 Июля 2021 21:48
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Двое пьяных мужчин избили подростка на остановке в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяные хулиганы избили подростка на остановке в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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10 июля около 21.00 в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что на одной из автобусных остановок между некими лицами происходит конфликт. На место происшествия последовал ближайший наряд полка патрульной полиции города.

Выяснилось, двое нетрезвых мужчин приставали к гражданам, находившимся на автобусной остановке, и 16-летний подросток сделал им замечание. В ответ великовозрастные хулиганы избили мальчика. В результате подросток получил различные травмы и обратился без госпитализации в медицинское учреждение. Сами злоумышленники к приезду полицейских успели скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство».

18 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 36 лет. Они дали признательные показания. Ведется расследование.



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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Общественный контроль МИОР  
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