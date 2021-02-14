19:11, 13 Февраль 2021 | GMT +6
Двое очевидцев спасли женщину от прыжка с моста в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске двое мужчин спасли женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в реку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС ВКО сообщили, что 13 февраля женщина1966 года рождения хотела свести счеты с жизнью и сброситься в реку. Спасатели выехали на место происшествия на лодках.
«Проезжавший на своем автомобиле Дидар Адиков заметил странное поведение женщины, которая перелезла через парапет моста. Он резко остановил транспортное средство и кинулся ей на помощь, буквально в последнюю минуту схватив ее, рядом оказался еще один очевидец, который помог вытащить суицидницу. Женщину передали полицейским», - рассказал в ДЧС ВКО.
К слову, Дидар Адиков работает крановщиком в АО «УК ТМК». Второй герой, как только помог, уехал с места происшествия на автомобиле «Газель», не оставив свои данные.