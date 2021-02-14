РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Двое очевидцев спасли женщину от прыжка с моста в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске двое мужчин спасли женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в реку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС ВКО сообщили, что 13 февраля женщина1966 года рождения хотела свести счеты с жизнью и сброситься в реку. ​ Спасатели выехали на место происшествия на лодках.

    «Проезжавший на своем автомобиле Дидар Адиков заметил странное поведение женщины, которая перелезла через парапет моста. Он резко остановил транспортное средство и кинулся ей на помощь, буквально в последнюю минуту схватив ее, рядом ​оказался еще один​ очевидец, который помог​ вытащить суицидницу. Женщину передали полицейским», - рассказал в ДЧС ВКО.

    К слову, Дидар Адиков работает крановщиком в АО «УК ТМК». Второй герой, как только помог, уехал с места происшествия на автомобиле «Газель», не оставив свои данные.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!