Двое мужчин заблудились при поиске скота в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оперативные поиски спасателей позволили своевременно найти потерявшихся людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«4 февраля около 20:00 часов в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что из 71 разъезда Тогызского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области 2 мужчин вышли на поиски скота и не вернулись. В результате оперативных поисков в 23:00 часов силами спасателей в 15 километрах от населенного пункта пропавшие 39 и 23-летний мужчины были найдены», - говорится в сообщении.