Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Двое мужчин заблудились при поиске скота в Актюбинской области

5 Февраля 2023, 23:25
Двое мужчин заблудились при поиске скота в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оперативные поиски спасателей позволили своевременно найти потерявшихся людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«4 февраля около 20:00 часов в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что из 71 разъезда Тогызского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области 2 мужчин вышли на поиски скота и не вернулись. В результате оперативных поисков в 23:00 часов силами спасателей в 15 километрах от населенного пункта пропавшие 39 и 23-летний мужчины были найдены», - говорится в сообщении.


Новости по теме
В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
Теги:
Читайте также
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
В Германии бастуют аэропорты
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей