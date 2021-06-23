Двое мужчин взорвали банкомат и украли более 19 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В районном суде №2 Бостандыкского района рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. и М., обвиняемых по статье 188 (Кража) ч.4 п.3 УК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что Ж. и М. в группа лиц по предварительному сговору в декабре 2020 года при помощи газа и кислорода взорвали уличный банкомат, где из ячейки украли деньги в размере 19 276 000 тенге. Похищенные деньги поделили между собой и вложили в бизнес.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину полностью, в содеянном раскаялись. Подсудимый М. возместил причиненный им ущерб, в связи с этим потерпевший В. просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, а подсудимому Ж. на усмотрение суда.

Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 п. 3 УК РК и ему назначено наказание по данной статье в виде 5 лет лишения свободы с учетом рецидива преступлений в его действиях.

М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 п. 3 УК РК и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК, условно на тот же срок с учетом ряда смягчающих обстоятельств: наличие 3 малолетних детей, возмещение ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.