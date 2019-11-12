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Двое мужчин, угрожая таксисту, угнали его автомобиль в Кокшетау

12 Ноября 2019 20:25
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Двое мужчин, угрожая таксисту, угнали его автомобиль в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау двое мужчин, угрожая таксисту, угнали его автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, преступление произошло 10 ноября около 22:30.

По словам 31-летнего владельца автомашины «Ваз 2114», занимающегося частным извозом, двое неизвестных, угрожая ему физической расправой, совершили угон транспортного средства. Ущерб автовладелец оценил в 1,5 млн тенге.

«Как установили полицейские в ходе разбирательства, подозреваемые воспользовались услугами заявителя в качестве водителя такси. По пути следования по указанному адресу молодые люди начали угрожать мужчине физической расправой и потребовали покинуть транспортное средство. Опасаясь последствий, водитель вышел из автомашины, а злоумышленники угнали транспортное средство, оставив его владельца на обочине. После того, как подозреваемые скрылись, потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Как только заявление поступило на линию «102», информация об угоне и ориентировка похищенной автомашины была передана всем нарядам патрульной полиции», - рассказали в ведомстве.

Автопатрули оцепили территорию совершения преступления, в это же время инспекторы Центра оперативного наблюдения начали проводить мониторинг записей камер внешнего видеонаблюдения, для того чтобы выяснить, в какую сторону могли направиться автоугонщики.

«В результате принятых мер в течение 10 минут дерзкий угон автомашины был раскрыт. Полицейский патруль в составе старших сержантов Каната Магаубаева и Наримана Шиймерденова при патрулировании заметили схожий по ориентировке автомобиль во дворе одного из домов по улице Пушкина. Здесь же, возле похищенного транспорта находились и подозреваемые», - добавили в полиции.

Мужчины были задержаны. Проводится досудебное расследование.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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