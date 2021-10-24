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    17:57, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двое мужчин спасли прыгнувшую с моста девочку в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин спасли девочку, прыгнувшую с моста в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

    «24 октября в 14:33 спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что с моста «Атырау» спрыгнул в воду подросток. Двое проходивших мимо людей, увидев как в воду спрыгнул ребёнок, прыгнули вслед за девочкой.

    По прибытию спасателей двое людей пытались до берега донести находившегося без сознания подростка, спасатели, взяв ребёнка и незамедлительно выехали в центр оперативно-спасательного отряда для оказания первой медицинской помощи. К счастью, девочку, 2006 года рождения удалось спасти. На место были вызваны Департамент полиции и родители подростка», - проинформировали в пресс-службе ведомства.


    Департамент по ЧС города Нур-Султан ищет мужчин, которые бросились в реку, чтобы спасти ребенка.


    Фото: instagram.com/eto_astana_detka
    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Происшествия, ЧС Астана Главная Видео Общество Происшествия
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