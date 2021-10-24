Двое мужчин спасли прыгнувшую с моста девочку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин спасли девочку, прыгнувшую с моста в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

«24 октября в 14:33 спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что с моста «Атырау» спрыгнул в воду подросток. Двое проходивших мимо людей, увидев как в воду спрыгнул ребёнок, прыгнули вслед за девочкой.

По прибытию спасателей двое людей пытались до берега донести находившегося без сознания подростка, спасатели, взяв ребёнка и незамедлительно выехали в центр оперативно-спасательного отряда для оказания первой медицинской помощи. К счастью, девочку, 2006 года рождения удалось спасти. На место были вызваны Департамент полиции и родители подростка», - проинформировали в пресс-службе ведомства.





Департамент по ЧС города Нур-Султан ищет мужчин, которые бросились в реку, чтобы спасти ребенка.

Фото: instagram.com/eto_astana_detka