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Двое мужчин сломали позвоночники на павлодарских пляжах

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2023, 20:17
Двое мужчин сломали позвоночники на павлодарских пляжах Фото: Константин Шелков/pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тяжёлыми травмами закончился отдых у реки для двух мужчин в Павлодаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, состояние 45-летнего пострадавшего тяжёлое. Его госпитализировали в первую городскую больницу 1 июля. У пациента диагностировали перелом позвоночника, ушиб, травматическую грыжу позвонков и закрытую спинномозговую травму.

«Мужчину прооперировали. Он находится в реанимации нейрохирургического отделения», – добавили в УЗО.

Второй мужчина получил схожие травмы. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, вызов они получили с района причала 2 июля.

«Вызов был в 11:50 по первой категории срочности. Повод – несчастный случай на воде. Предварительный диагноз – закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, травматический шок первой степени», – уточнили на станции «103».

В управлении здравоохранения добавили, что 32-летний мужчина едва не утонул. Его также доставили в первую городскую больницу. Врачи подтвердили, что пострадавший получил закрытый перелом тела позвонка, ушиб спинного мозга на уровне позвонка. Состояние пациента медики считают тяжёлым.


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