Двое мужчин скончались после укусов клещей в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Два человека стали жертвами Конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

77-летнего мужчину из Жанакорганского района и 51-летнего жителя Шиелийского района доставили в больницу с признаками заболевания уже в тяжёлом состоянии. Пациенты скончались в реанимации.

В целом с начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения региона обратились свыше 600 человек. 23 из них госпитализировали с подозрением на Конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В 8 случаях диагноз подтвердился. В природных очагах обитания опасных насекомых ведут противоэпидемиологические мероприятия.

«При регистрации каждого случая в течение 12 часов проводится дезинфекция частных территорий, скотных дворов и животных. 14 дней под медицинским контролем находятся все контактные лица. В целом три месяца – май, июнь и июль – это время активизации опасных видов клещей. Поэтому мы настоятельно просим жителей региона быть осторожными и при укусах незамедлительно обращаться к врачу», - сообщила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Кызылординской области Алия Абдыкаимова.