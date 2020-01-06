Двое мужчин с маленькими детьми едва не замерзли в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчин, ушедших кататься на санках с детьми в горы, спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вызов в дежурную часть ГУ «РОСО КЧС МВД РК» поступил вчера вечером.

Двое мужчин еще днем уехали на такси в горы в район Кок-Жайляу кататься на санках. С ними были двое маленьких детей 4 и 6 лет. Телефоны обоих не отвечали, а потом связь и вовсе пропала.

«Оперативная группа в составе шести спасателей, в том числе один кинологический расчет, выехала на предполагаемое место поиска. Из-за того, что связи с мужчинами не было, точное местоположение было не известно. Спасателями РОСО было принято решение исследовать все пути, которыми могли следовать туристы. Разделившись на группы, спасатели отряда приступили к выполнению поисково-спасательных работ. Ситуация усугублялась сильным туманом и темным временем суток, также нужно хорошо знать местность, чтобы не спровоцировать сход лавины. Ближе к полуночи спасатели обнаружили одного из мужчин с сыном, в районе Большого Алматинского ущелья, в стороне урочища Кок-Жайляу. Через 15 минут чуть выше сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли и его друга с ребенком», - сообщили в РОСО.

Спасатели оказали первую доврачебную помощь пострадавшим и на оперативной машине доставили их до безопасного места.





В РОСО напомнили, что в горах Заилийского Алатау сохраняется лавинная опасность, кататься на горках можно только в специально отведенных для этого местах.

«Внимательно следите за детьми во время зимних горных прогулок, лучше не рисковать и иметь дополнительную теплую одежду, термос с горячим чаем и небольшой запас еды. Воздержитесь от приема алкоголя на морозе, из-за расширения сосудов тело быстро нагревается и начинает стремительно терять тепло. Это очень опасно», - отметили специалисты РОСО.