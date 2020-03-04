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Двое мужчин погибли в пожаре в Северном Казахстане

4 Марта 2020 14:07
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Двое мужчин погибли в пожаре в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Четырехквартирный жилой дом барачного типа загорелся ночью в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в Рабочем поселке. На место выехали подразделения двух пожарных частей.

«К моменту прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнём. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела мужчин, 46 и 42 лет, без признаков жизни. Эвакуированы 10 человек. В том числе двое детей. Из дома вынесли два газовых баллона», - сообщил начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Дмитрий Растихин.

В результате пожара полностью уничтожена пристройка веранды, потолочное перекрытие в помещении кухни, кровля одной квартиры. Наблюдается общее закопчение.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности в быту. Вероятнее всего, от спички или сигареты. Окончательная причина и материальный ущерб устанавливаются.

C начала года по области произошло 77 пожаров. Погибли 11 человек, в том числе двое детей.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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