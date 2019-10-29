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Двое мужчин погибли на строительной площадке в Кызылординской области

29 Октября 2019 23:00
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Двое мужчин погибли на строительной площадке в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Айтеке би Казалинского района на строительной площадке погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации акимата Казалинского района, полиция аудандық полиция проводит расследование по данному факту.

По неофициальной информации, это произошло сегодня около 17.00 часов.

Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области сообщила, что подробности происшествия будут даны позже.

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Ключевые слова: Кызылординская область, МВД РК,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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