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Двое мужчин погибли на строительной площадке в Кызылординской области
29 Октября 2019 23:00
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Айтеке би Казалинского района на строительной площадке погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации акимата Казалинского района, полиция аудандық полиция проводит расследование по данному факту.
По неофициальной информации, это произошло сегодня около 17.00 часов.
Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области сообщила, что подробности происшествия будут даны позже.
Ключевые слова: Кызылординская область, МВД РК,
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