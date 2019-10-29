Двое мужчин погибли на строительной площадке в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Айтеке би Казалинского района на строительной площадке погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата Казалинского района, полиция аудандық полиция проводит расследование по данному факту.

По неофициальной информации, это произошло сегодня около 17.00 часов.

Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области сообщила, что подробности происшествия будут даны позже.