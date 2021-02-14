Двое мужчин отравились угарным газом в Жамбылской области, один скончался

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай отравления угарным газом произошел в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 12 февраля в 11.45 в Таразе по улице Кошек батыра, в одном из частных жилых домов, предположительно, получили отравление угарным газом два квартиросъемщика.

«Мужчины долго находились в помещении с работающим газовым устройством - плита на природном газе. Один из них, 54 года, скончался на месте. Второй, 58 лет, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. На место происшествия выезжали два сотрудника департамента по ЧС, четверо полицейских и три работника АО «КазТрансГазАймак», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчины, видимо, для обогрева помещения использовали раскаленные на газовой плите кирпичи.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области напомнили, что следует придерживаться определенных условий эксплуатации газовой плиты. Помещение, в котором готовится еда, должно хорошо проветриваться, работа плиты должна контролироваться, запрещено оставлять открытое пламя без присмотра. Перед началом использования оборудования следует поднести источник пламени к конфорке и только после этого включить подачу голубого топлива. Эксплуатацию оборудования следует прекратить, если пламя виднеется не во всех отверстиях, цвет огня отличается от голубовато-фиолетового, наблюдаются отрывы языков пламени. После окончания эксплуатации обязательно перекрыть подачу газа. Запрещено проводить ремонт газовых плит самостоятельно.

По данным департамента по ЧС Жамбылской области, на территории региона с начала 2021 года уже было зафиксировано два случая отравления угарным газом в быту. За такой же период прошлого 2020 года пострадали четыре человека, из них двое со смертельным исходом - погибли один взрослый и один ребенок.